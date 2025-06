Gaza Humanitarian Foundation smentisce report su morti durante distribuzione aiuti

In un momento in cui la crisi umanitaria a Gaza è al centro dell'attenzione globale, la Gaza Humanitarian Foundation smentisce le voci sui decessi durante la distribuzione degli aiuti. Questo episodio mette in luce l'importanza di fonti affidabili in un contesto di comunicazione frammentata. In un mare di disinformazione, sapere chi fornisce aiuto e come diventa fondamentale per una comprensione corretta della realtà. Restare informati è più cruciale che mai!

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), organizzazione americana sostenuta da Israele che si occupa della distribuzione degli aiuti alla popolazione, ha negato i report su decine di morti in un suo punto di distribuzione. "Come già segnalato nel nostro rapporto quotidiano, gli aiuti sono stati distribuiti senza incidenti. Le segnalazioni di feriti e vittime sono completamente false e inventate", afferma in una nota la Ghf, allegando circa 15 minuti di filmati registrati dal punto di distribuzione dopo l'alba. Lo riportano i media israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza Humanitarian Foundation smentisce report su morti durante distribuzione aiuti

Onu non partecipa distribuzione aiuti fondazione Usa a Gaza

L'ONU ha annunciato che non parteciperà alla distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta dagli Stati Uniti.

