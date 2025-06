Gaza Hamas | Pronti a un nuovo round di colloqui per la tregua | Israele | Non abbiamo sparato ai civili in un centro aiuti diffuse notizie false

In un contesto di crescente tensione, Gaza e Hamas si preparano a un nuovo round di colloqui per una tregua, mentre le notizie di attacchi a Rafah seminano confusione. Israele ribatte, negando di aver colpito civili in centri di aiuto. Questo scambio di accuse evidenzia come la disinformazione possa intensificare conflitti già complessi. La comunità internazionale guarda con apprensione, sperando in un passo verso la pace duratura.

Diversi media avevano riferito di un attacco di Israele a Rafah "con decine di morti e oltre 115 feriti". Crosetto: "Raid ingiustificati, Netanyahu si fermi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas: "Pronti a un nuovo round di colloqui per la tregua" | Israele: "Non abbiamo sparato ai civili in un centro aiuti, diffuse notizie false"

Leggi anche M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le notizie di giovedì 29 maggio sulla guerra Israele - Hamas; Hamas risponde a piano Usa con nuovo schema per rilascio ostaggi, per Israele un effettivo rifiuto - Il Times of Israel riporta la notizia che Hamas ha chiesto 7 anni di cesate il fuoco e non solo 60 giorni; Intesa fra Israele e Hamas su una tregua di 60 giorni | Tutti gli aggiornamenti; Hamas, Pronti a liberare ostaggi e accettare la tregua, ma Israele si ritiri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Hamas pronta a negoziare un cessate il fuoco a Gaza con il supporto di Qatar ed Egitto

Lo riporta quotidiano.net: Hamas si dice pronta a negoziati indiretti per un cessate il fuoco a Gaza, sostenuta da Qatar ed Egitto.

Medioriente: Hamas, pronti a nuovo round di negoziati per cessate il fuoco

Da lapresse.it: Milano, 1 giu. (LaPresse) - "Accogliamo con favore i continui sforzi del Qatar e dell'Egitto per porre fine alla guerra di occupazione nella Striscia di Gaza.

Hamas, pronti a un nuovo round di colloqui per la tregua

Segnala giornaledibrescia.it: Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!