Gaza Greta Thunberg a Catania con Freedom Flottilla | Continuare a protestare contro genocidio

A Catania, Greta Thunberg si unisce alla Freedom Flottilla per portare un messaggio di speranza e solidarietà a Gaza. In un momento in cui la crisi climatica e le ingiustizie sociali si intrecciano, la sua presenza sottolinea l’urgenza di mobilitarsi contro ogni forma di oppressione. Non è solo una questione ambientale, ma un appello a non dimenticare chi soffre. Unisciti al coro globale per i diritti umani e l'integrità della nostra terra!

Per Gaza, anche Greta Thunberg è a Catania per la partenza di Freedom Flottilla, il veliero diretto nella Striscia di Gaza per rompere l’assedio, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile. “Dobbiamo mantenere la promessa al popolo palestinese di fare di tutto per protestare contro il genocidio, per tentare di aprire i corridoi umanitari e interrompere l’assedio”, ha detto l’attivista svedese che poi si è commossa aggiungendo: “Dobbiamo continuare a provare, perché nel momento in cui smettiamo di provare è quando perdiamo la nostra umanità. Non è importante quanto questa missione sia pericolosa non è pericolosa quanto il silenzio del mondo intero davanti a questo genocidio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Greta Thunberg a Catania con Freedom Flottilla: “Continuare a protestare contro genocidio”

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l'imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

