Gaza gli studenti del ‘Tasso’ scrivono al Presidente della Repubblica

In un gesto di coraggio e impegno civico, gli studenti della III B del Liceo T. Tasso di Salerno si fanno portavoce di una generazione che non ha paura di alzare la voce. Scrivendo al presidente Mattarella, esprimono il loro dissenso su questioni cruciali, dimostrando che i giovani sono pronti a influenzare il dibattito pubblico. Questo episodio si inserisce in un contesto globale dove il coinvolgimento giovanile è sempre più determinante per il futuro. Un segnale potente che

Tempo di lettura: 3 minuti Gli studenti della classe III B del Liceo T. Tasso di Salerno scrivono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In una lettera inviata dalla preside Ida Lenza, gli studenti della III B – guidati dal docente di filosofia Alfredo Carrella – hanno inteso manifestare il loro profondo e deciso dissenso riguardo ad una strage che quotidianamente miete vittime civili. Un serio e severo NO alla guerra ed alla vendita di armi e a chi nega i diritti ineludibili dell’uomo. “ Noi tutti riponiamo fiducia in Lei Presidente Mattarella – si legge nella lettera firmata dai ragazzi di III B – con l’augurio e la certezza che continui a rappresentare, soprattutto per le nuove generazioni, un faro luminoso di democrazia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gaza, gli studenti del ‘Tasso’ scrivono al Presidente della Repubblica