Gaza esercito israeliano | Non abbiamo sparato ai civili in un centro aiuti diffuse notizie false

L’esercito israeliano, al centro di accuse infuocate, smentisce le notizie di attacchi ai civili a Rafah, definendole false. In un contesto di tensioni crescenti, la disinformazione gioca un ruolo cruciale, alimentando conflitti e divisioni. È interessante notare come la battaglia per la verità si svolga oggi tanto sui campi di battaglia quanto nelle redazioni, richiamando l'attenzione sulla responsabilità dei media nel raccontare la realtà.

Diversi media avevano riferito di un attacco di Israele a Rafah "con decine di morti e oltre 115 feriti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, esercito israeliano: "Non abbiamo sparato ai civili in un centro aiuti, diffuse notizie false"

Leggi anche Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

