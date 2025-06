Gaza Emiliano al GdI | La Puglia rotto i rapporti con Israele perché commette genocidio Meloni e il governo sono in imbarazzo

La Puglia rompe i legami con Israele, un atto che segna un cambiamento significativo nel panorama politico italiano. Il presidente Michele Emiliano denuncia il genocidio a Gaza, lasciando il governo Meloni in difficoltà. Questo gesto non è solo simbolico: riflette una crescente sensibilità verso i diritti umani e le questioni internazionali, coinvolgendo anche altre regioni. Un’onda di solidarietà potrebbe trasformarsi in un trend politico? Rimanete sintonizzati!

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano è stato intervistato dal Giornale d'Italia dopo la decisione di interrompere i rapporti istituzionali con Israele Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano è stato intervistato dal Giornale d'Italia dopo la decisione di interromper. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Emiliano al GdI: "La Puglia rotto i rapporti con Israele perché commette genocidio, Meloni e il governo sono in imbarazzo"

Leggi anche Puglia: assistenza sanitaria, emanato regolamento regionale Dal presidente Emiliano - Oggi, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato il regolamento regionale R.R. 3 riguardante l'assistenza sanitaria.

Ne parlano su altre fonti

Puglia, il diktat di Emiliano su Israele agli enti: stop ai rapporti con il governo Netanyahu; Tajani contro Emiliano su Israele e Gaza: “La politica estera la fa il governo, non le Regioni”; Diktat di Emiliano, la Puglia interrompe i rapporti con Israele: «Atto contro Netanyahu per il genocidio a Gaz; Stop ai rapporti della Puglia con Israele, Tajani: Politica estera la fa il governo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Puglia, Emiliano vieta rapporti con le istituzioni israeliane ma si dimentica dei russi. Lo strano modo di essere solidali

Da msn.com: Il governatore della Puglia si è rivolto al personale della Regione per vietare ogni rapporto con istituzioni e governo israeliani a causa del massacro dei palestinesi di Gaza. Fino ad oggi Michele Em ...

Gaza, Emiliano al personale della Regione Puglia: “Stop ai rapporti con il governo di Netanyahu”

Scrive dire.it: "A causa del genocidio di inermi palestinesi in atto" il governatore ha inviato una lettera a tutti i dirigenti e dipendenti ...

Emilia-Romagna come la Puglia, interrotti tutti i rapporti con Israele: “Gravissime violenze in atto a Gaza”

Scrive fanpage.it: L'Emilia-Romagna e il Comune di Bologna seguono l'esempio della Puglia e interrompono i rapporti con il governo di Israele "fino a che il rispetto ...