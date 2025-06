Gaza è morto il padre di Adam Il piccolo presto in Italia per curarsi

La tragedia di Gaza colpisce ancora: Hamdi Al-Najjar, padre del piccolo Adam, è deceduto a seguito delle ferite riportate in un attacco che ha già portato via nove dei suoi figli. Questo evento drammatico non è solo una storia di dolore personale, ma rappresenta un pezzo del più ampio conflitto mediorientale, che continua a stravolgere vite e speranze. La comunità internazionale è chiamata a riflettere: fino a quando?

Roma, 1 giugno 2025 - Non ce l'ha fatta Hamdi Al-Najjar, il padre di Adam, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove morirono nove dei suoi figli, rende noto l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie dell'ospedale Nasser della città. Dal raid israeliano che ha colpito l'abitazione della famiglia, è costato la vita ai nove ragazzini, erano sopravvissuti solo lui e il piccolo Adam, mentre la moglie, la pediatra palestinese Alaa Al-Najjar, era al lavoro al Nasser Medical Complex, dove quel tragico giorno ha visto arrivare i cadaveri dei suoi figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, è morto il padre di Adam. Il piccolo presto in Italia per curarsi

Gaza, strage israeliana a Khan Younis. Morto il giornalista palestinese Hassan Samour

Un nuovo attacco a Khan Younis ha provocato la morte di almeno 115 palestinesi, tra cui donne e bambini, segnando un tragico bilancio in una spirale di violenza nella Striscia di Gaza.

