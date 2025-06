Gaza è morto Hamdi Al-Najjar il papà-pediatra che aveva perso 9 dei suoi dieci figli La zia dell’unico sopravvissuto | Fate presto a portarlo in Italia

Un'altra vita spezzata nel dramma di Gaza. Hamdi Al-Najjar, pediatra dedicato, ha perso nove dei suoi dieci figli nell'orrore del conflitto. La sua morte segna non solo la perdita di un professionista, ma anche di un padre che ha cercato di proteggere la sua famiglia in un contesto di violenza senza fine. La richiesta di portare in Italia l'unico sopravvissuto, Adam, diventa ora un simbolo di speranza in mezzo a tanta desolazione.

Un'altra vita spezzata, un'altra speranza che si infrange nel dramma senza fine di Gaza. Hamdi Al-Najjar, il medico pediatra di 40 anni sopravvissuto, insieme al figlio undicenne Adam, al bombardamento israeliano che il 24 maggio scorso ha distrutto la loro casa a Khan Younis uccidendo nove dei suoi dieci figli, è morto nella notte per le gravissime ferite riportate. La notizia, data dall'agenzia di stampa turca Anadolu che cita fonti sanitarie dell'ospedale Nasser, arriva come un pugno allo stomaco, proprio mentre si stavano definendo i dettagli per il suo trasferimento d'urgenza, insieme ad Adam, in Italia per ricevere cure specializzate.

Morto Hamdi Al-Najjar dopo attacco israeliano a Khan Younis, Gaza

Hamdi Al-Najjar, padre del piccolo Adam, è tragicamente deceduto dopo l'attacco israeliano a Khan Younis il 24 maggio.

