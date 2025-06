Gaza doppio intervento Usa | aiuti e armi nello stesso giorno

Martedì 27 maggio, un giorno che svela il paradosso della geopolitica contemporanea: gli Stati Uniti inviano aiuti umanitari a Gaza mentre riforniscono Israele di armi. Questo doppio intervento non solo alimenta una crisi umanitaria allarmante, ma mette in luce la complessità delle relazioni internazionali. Un’ora per riflettere: è davvero possibile curare le ferite mentre si impugnano le armi? La risposta potrebbe rivelarsi inquietante.

Nella sola giornata di martedì 27 maggio, gli Stati Uniti hanno fornito due tipologie di aiuti: quelli umanitari, per cercare di arginare la fame a Gaza; e quelli militari a Israele, per continuare deliberatamente la pulizia etnica in corso nella Striscia. Un tempismo curioso, oltre che crudele, che ben rappresenta la dinamica del genocidio in atto contro il popolo palestinese. Con quest’ultimo carico, gli Usa hanno consegnato a Israele un totale di 90.000 tonnellate di bombe, armi e altre attrezzature militari dal 7 ottobre 2023. Molto meno consistenti, invece, sono stati gli aiuti umanitari destinati ai palestinesi, che da 19 mesi cercano di sopravvivere alla furia israeliana e alla fame ormai dilagante, dopo tre mesi di blocco totale imposto da Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza, doppio intervento Usa: aiuti e armi nello stesso giorno

Crosetto, chiesto l'intervento dei Carabinieri a Gaza

Da msn.com: (ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Oggi a Gaza è richiesto il nostro intervento dei carabinieri italiani ... direttamente da Blinken (segretario di Stato Usa)", ha fatto sapere il titolare della Difesa.

Gaza-Israele, la diretta – Usa: “Temiamo escalation e intervento dell’Iran”. Contatti Pechino-Teheran: “La Cina sostiene i paesi islamici sulla Palestina”

Riporta ilfattoquotidiano.it: “La situazione resta quella di questi giorni, si tratta di un missile deviato, che non ha causato alcun danno. Non era un missile lanciato sulla base. Ma la situazione rimane grave”. Lo ...

Gaza, gli Usa rimproverano Israele: "Non fa abbastanza" per i civili

Segnala msn.com: Gli Stati Uniti hanno accusato Israele di “non fare abbastanza” per rispondere alle preoccupazioni internazionali per i suoi attacchi incessanti e indiscriminati nella Striscia di Gaza.