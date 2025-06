Gaza Canfora sul Nove | Lo Stato di Israele è l’erede del Terzo Reich e produce una politica di genocidio come facevano i nazisti

Le parole di Luciano Canfora sul Nove scuotono le coscienze: paragonare Israele al Terzo Reich accende un dibattito infuocato sulla situazione a Gaza, riflettendo una crescente polarizzazione nel discorso pubblico. Un tema che interroga le responsabilità storiche e morali, in un contesto globale sempre più critico. L'opinione di Canfora non è solo provocatoria; è un invito a riflettere su come le memorie del passato possano influenzare il presente.

“ Lo Stato di Israele è l’erede del Terzo Reich e produce una politica di genocidio esattamente come il Terzo Reich”. Così Luciano Canfora ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha commentato la situazione nella Striscia di Gaza. “C’è una opposizione interna ridicola che si occupa dei propri problemi, ma non insorge contro il genocidio e le potenze occidentali che fingono di opporsi. – ha spiegato lo storico e filologo – Hanno messo le sanzioni a singoli coloni, i quali evidentemente stanno ancora ridendo per essere stati sanzionati da non so quale governo degli Stati Uniti o di altro paese nobile che assiste tranquillamente a questo genocidio”, ha detto il professore riferendosi a decisione presa da Joe Biden nel febbraio 2024 e più recentemente dal premier britannico Keir Starmer il 20 maggio scorso, ma solo nei confronti dei leader più violenti ed estremisti dei coloni come Daniella Weiss. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Canfora sul Nove: “Lo Stato di Israele è l’erede del Terzo Reich e produce una politica di genocidio come facevano i nazisti”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Gaza Canfora Nove Stato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Speciale Accordi e Disaccordi | Puntata 31 maggio 2025; Bersani, Orsini, Canfora e Belpietro da Luca Sommi nello Speciale di Accordi&Disaccordi su Nove il 31…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gaza, Travaglio (Nove): “Discutere di genocidio è importante per gli storici, io preferisco pensare a cosa fare dopo: non c’è un piano”

ilfattoquotidiano.it scrive: Il direttore del Fatto Quotidiano ha spiegato perché più delle battaglie lessicali, gli interessano quelle pratiche ...

Vivere a Gaza è sempre stato difficile

Come scrive ilpost.it: ma nella notte tra lunedì e martedì è stato distrutto dai bombardamenti israeliani. – Leggi anche: Il quartiere Rimal, a Gaza, non esiste praticamente più Nonostante la situazione drammatica ...

Gaza: uccisi negli scontri nove palestinesi

Secondo corriere.it: GAZA - Ancora scontri e violenze nei Territori occupati. Altri nove palestinesi sono stati uccisi ... la copertura di aerei da combattimento, è stato contrastato da gruppi di giovani manifestanti ...