Gaza brucia sotto i nostri occhi | si tace non per ignoranza ma per convenienza

Gaza brucia, ma il silenzio delle democrazie occidentali è assordante. In un mondo dove la sofferenza diventa spettacolo e il profitto si cela dietro a ogni clic, emerge un paradosso inquietante: ci sentiamo impotenti di fronte a una realtà che scorre veloce sui nostri schermi. È ora di riflettere su quanto la nostra indifferenza stia alimentando questo sistema. La vera sfida è non dimenticare ciò che accade oltre il nostro schermo.

Viviamo in un’epoca in cui la sofferenza è spettacolo, e lo spettacolo genera profitto. Gaza brucia sotto gli occhi delle telecamere dei telefonini e dei droni e le immagini rimbalzano sui social, eppure l’inazione domina la scena geopolitica. Questo non è un errore del sistema: questo è il sistema. L’indifferenza delle democrazie occidentali non è un vuoto morale, ma una scelta strutturale, una strategia funzionale alla gestione del consenso e alla protezione degli interessi strategici dei paesi ricchi. Tutto ciò è già successo. Nel secolo scorso, le atrocità – dall’ Olocausto al Rwanda, da Srebrenica al Kosovo – sono state il banco di prova di un ordine internazionale incapace, o non disposto, a sacrificare l’equilibrio geopolitico sull’altare dell’umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza brucia sotto i nostri occhi: si tace non per ignoranza ma per convenienza

Cerca Video su questo argomento: Gaza Brucia Sotto Nostri Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Arab e Tarzan Nasser: «Once Upon A Time in Gaza, il popolo palestinese e il nostro cinema». 🔗Ne parlano su altre fonti

Gaza brucia sotto i nostri occhi: si tace non per ignoranza ma per convenienza

Segnala ilfattoquotidiano.it: La verità è semplice: l’umanità non ha fallito. L’umanità è stata messa da parte. In nome della stabilità, del gas e del petrolio, delle rotte commerciali da un ordine globale che premia la forza e ...

Arab e Tarzan Nasser: «Once Upon A Time in Gaza, il popolo palestinese e il nostro cinema»

Da msn.com: Mentre la Palestina scompare sotto i missili, a Un Certain Regard i registi Arab e Tarzan Nasser portano un film: Once Upon A Time In Gaza ...

Dentro la Striscia di Gaza: la quotidianità dei giovani sotto assedio

Come scrive la7.it: Scorci di tende, cucine improvvisate, piante secche di cui nutrirsi per sopravvivere. Con i loro telefoni, ragazze e ragazzi palestinesi documentano la vita sotto assedio: niente acqua, elettricità, m ...