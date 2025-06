Gaza bombe su siti umanitari Ghf Muore il padre di Adam

In un contesto di crescente tensione, le bombe israeliane colpiscono siti umanitari a Gaza, provocando la morte di oltre 30 persone, tra cui il padre di Adam. Questa tragica realtà evidenzia come l'accesso agli aiuti sia diventato un'arma, con la Ghf al centro delle polemiche. Una situazione drammatica che solleva interrogativi cruciali sulla protezione dei civili in conflitti sempre più complessi e disumanizzanti. La comunità internazionale è chiamata a riflettere.

I raid dello Stato ebraico colpiscono zone molto vicine ai centri di distribuzione degli aiuti umanitari, uccidendo oltre 30 persone. Il governo di Gaza torna a sottolineare come la gestione degli aiuti, monopolizzata da Israele con la Ghf, sia un vero e proprio strumento di guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, bombe su siti umanitari Ghf. Muore il padre di Adam

