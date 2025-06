Gaza attacco israeliano vicino al centro aiuti a Rafah Al Jazeera | Almeno 30 morti Morto anche il papà del piccolo Adam

L'ennesimo attacco a Rafah riporta l'attenzione su una crisi che sembra non avere fine. Nel cuore del conflitto, il tragico bilancio di almeno 30 morti e 120 feriti segna una nuova giornata di dolore e disperazione. Tra le vittime, anche il papà del piccolo Adam, simbolo della crescente vulnerabilità dei civili. Questo evento drammatico sottolinea l'urgenza di soluzioni umanitarie e diplomatiche in un contesto sempre più sfuggente. La pace appare un miraggio lontano

Sarebbe salito ad almeno 30 morti e 120 feriti il lancio dell’attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia. Sono i dati diffusi dall’emittente qatariota Al Jazeera che cita fonti locali, secondo cui un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta ferita in un attacco dell’esercito di Israele su un altro sito della Ghf vicino al cosiddetto Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Hamas protesta contro i centri di aiuto Usa-Israele come «trappole mortali di massa». Protesta il governo di Gaza sotto il controllo di Hamas, secondo cui queste uccisioni «riflettono la natura di queste aree come trappole mortali di massa, non come punti di soccorso umanitario». 🔗 Leggi su Open.online