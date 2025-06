Gaza attacco a centro aiuti | 26 morti

La situazione a Gaza continua a deteriorarsi, con un attacco devastante che ha colpito un centro di aiuti umanitari a Rafah, causando la morte di 26 persone. Questo tragico evento non è solo un dramma immediato, ma si inserisce in un contesto globale sempre più critico, dove i diritti umani sembrano essere messi in secondo piano. È fondamentale riflettere su come l'umanità possa rispondere a tali crisi, per evitare che simili atrocità si ripetano.

7.28 Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 26 palestinesi. Più di 115 persone sono rimaste ferite. A riferirlo è la tv del Qatar Al Jazeera, che cita fonti ospedaliere locali. Il centro di distribuzione aiuti è gestito dalla privata Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Hamas accusa: questi centri sono "trappole mortali di massa" usate "come strumento di guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri articoli sullo stesso argomento

In piazza per la Palestina, in seicento sfilano per le strade del centro: “Gaza è un genocidio” \ FOTO

Oggi a Firenze, oltre seicento persone hanno percorso le strade del centro in solidarietà con la Palestina.

Cerca Video su questo argomento: Gaza Attacco Centro Aiuti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Palestinesi assaltano magazzino alimentare dell'Onu. Netanyahu nega che a Gaza si muoia di fame - Netanyahu nega che i palestinesi stiano morendo di fame e dice che è “la menzogna del momento” (Video); Media: Israele attacca un centro aiuti a Rafah, decine di morti e oltre 115 feriti | Autorità di Gaza: Sono trappole mortali di massa; Guerra a Gaza, Israele a Onu: 400 camion bloccati. Folla assalta centro aiuti; Gaza: colpito ospedale in raid Israele, distribuiti i primi aiuti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medio Oriente: Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

Secondo ansa.it: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti local ...

Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

Si legge su ansa.it: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti local ...

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

Si legge su corriere.it: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti ...