Gaza almeno 21 palestinesi uccisi mentre andavano a centro umanitario

In un contesto di crescente tensione, la tragedia di Gaza segna un nuovo drammatico capitolo: almeno 21 palestinesi sono stati uccisi mentre si recavano a un centro umanitario. Questo evento accresce il dolore di una popolazione che già vive in una situazione di emergenza. Ma dietro i numeri, c'è una storia di resilienza e speranza. La lotta per l'accesso agli aiuti continua, richiamando l’attenzione del mondo su una crisi che sembra senza fine.

Almeno 21 persone sono state uccise oggi mentre si recavano a ricevere aiuti da una fondazione sostenuta da Israele nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato da un ospedale gestito dalla Croce Rossa che ha ricevuto le salme. I funzionari dell’ospedale da campo hanno dichiarato che altre 175 persone sono rimaste ferite, senza specificare chi abbia aperto il fuoco. Un giornalista dell’Associated Press ha visto decine di persone ricoverate in ospedale. Testimoni: “Aperto il fuoco su persone che andavano a sito distribuzione aiuti”. Testimoni hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulle persone che si dirigevano verso un sito di distribuzione di aiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, almeno 21 palestinesi uccisi mentre andavano a centro umanitario

Approfondisci con questi articoli

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Gaza Almeno 21 Palestinesi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Gaza, media: 'Hamas pronta a sì condizionato al piano tregua Usa'; Gaza, distribuzione di aiuti fatale per tre palestinesi; Gaza, ancora raid. Israele contro chi vuole riconoscere lo Stato di Palestina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, media: "Spari su folla diretta a centro aiuti a Rafah, almeno 21 morti"

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Almeno 21 persone sarebbero rimaste uccise da colpi d'arma da fuoco sparati mentre si recavano questa mattina al centro di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, n ...

Gaza, fuoco israeliano sugli aiuti a Rafah: almeno 10 morti

Da msn.com: L’Idf avrebbe colpito un punto di raccolta della Gaza Humanitarian Foundation in una zona indicata come sicura per i civili evacuati ...

Il rilancio di Hamas fa infuriare Witkoff e Israele: “Condizioni inaccettabili”

Secondo repubblica.it: Il gruppo islamista dice sì alla proposta su ostaggi e tregua ma avanza nuove richieste. L’inviato americano Witkoff le respinge al mittente: “Ci portano solo ...