Gaza Al Jazeera | Israele bombarda i centri che distribuiscono aiuti almeno 30 morti Ghf | Tutto falso

In un contesto internazionale sempre più teso, le notizie su Gaza continuano a sollevare interrogativi. Al Jazeera riporta bombardamenti israeliani su centri di distribuzione aiuti, con un tragico bilancio di almeno 30 morti. Tuttavia, Ghf smentisce tutto, alimentando un clima di confusione e disinformazione. In questo scenario, è fondamentale avere fonti affidabili e critiche, affinché la verità emerga in mezzo al caos. La guerra dell'informazione è appena cominciata.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Al Jazeera: “Israele bombarda i centri che distribuiscono aiuti, almeno 30 morti”. Ghf: “Tutto falso”

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti

Un raid israeliano ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, utilizzata come rifugio nel campo profughi di Jabalia, causando la morte di almeno 15 persone, tra cui diversi bambini.

Gaza, Israele bombarda centro di aiuti a Rafah: almeno 31 morti, oltre 120 feriti

Secondo msn.com: Strage a Rafah: un attacco israeliano nei pressi di un centro di aiuti provoca almeno 31 morti, Gaza accusa. Negli ultimi mesi, la situazione nella Striscia di Gaza è precipitata in una crisi senza pr ...

Gaza, morto anche il medico padre di 10 figli. Israele attacca distribuzione aiuti: almeno 31 morti

Segnala fanpage.it: Hamdi al-Najjar, medico e padre di 10 figli, è morto per le ferite di un raid israeliano che ha ucciso 9 dei suoi bambini ...

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

Come scrive corriere.it: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti ...