Gaza a Catania bandiere palestinesi alla partenza di Freedom Flottilla

A Catania, il mare diventa simbolo di speranza e resistenza. La partenza della Freedom Flottilla segna un momento cruciale nella lotta per i diritti umani: decine di persone sollevano bandiere palestinesi per rompere il silenzio e portare aiuti vitali a Gaza. In un contesto globale dove la solidarietà è sempre più essenziale, questa iniziativa richiama l'attenzione su una crisi dimenticata. Unisciti al coro che chiede giustizia, oggi più che mai!

A Catania decine di persone alla partenza di Freedom Flottilla, il veliero diretto verso le acque basse della Striscia di Gaza, per rompere l’assedio, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile. Sul molo bandiere palestinesi e striscioni, al ritmo dei tamburi, per chiedere lo stop al genocidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, a Catania bandiere palestinesi alla partenza di Freedom Flottilla

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

