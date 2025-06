Gaza 26 morti nel raid su Rafah Ghf | Nessun disordine al centro aiuti Israele | Avanti con le truppe a prescindere dai negoziati

La situazione a Gaza continua a destare preoccupazione: 26 morti e 153 feriti nel recente raid su Rafah. L’attacco vicino a un centro di aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation evidenzia l'estrema fragilità delle condizioni in cui operano le ONG. Mentre Israele intensifica le sue operazioni, il mondo osserva con apprensione, domandandosi se ci sia davvero spazio per la pace. Un punto cruciale da riflettere: la guerra può mai giustificare la sofferenza degli innocenti

Sarebbe di almeno 26 morti e 153 feriti il bilancio dell’attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia. Sono i dati diffusi dall’emittente qatariota Al Jazeera che cita fonti locali, secondo cui un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta ferita in un attacco dell’esercito di Israele su un altro sito della Ghf vicino al cosiddetto Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Numeri messi in discussione però dalla stessa Ghf – l’organizzazione americana sostenuta da Israele che si occupa della distribuzione degli aiuti alla popolazione – che nega ci siano state decine di morti in un suo punto di distribuzione. 🔗 Leggi su Open.online