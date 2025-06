Gay Pride è scontro tra i due movimenti campani

Il mondo dei diritti LGBTQ+ in Campania vive un momento di tensione. Il Caserta Pride e Rain Arcigay Caserta si scontrano con il Napoli Pride, dando vita a un acceso dibattito interno. Questo conflitto mette in luce non solo le divergenze tra le associazioni, ma anche la necessità di unire le forze per affrontare le sfide più ampie che riguardano la comunità. La solidarietà è fondamentale in un’epoca in cui i diritti sono ancora a rischio.

Diritti del mondo omossessuale: è scontro tra i movimenti di Caserta e Napoli. “Si assiste con profonda preoccupazione a un inaccettabile attacco perpetrato dal Caserta Pride e dall’associazione Rain Arcigay Caserta ai danni del Napoli Pride e delle realtà che lo promuovono. Un episodio che. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gay Pride, è scontro tra i due movimenti campani

