Gatti Juventus importanti novità sul rinnovo | cosa filtra sul futuro del difensore dopo la rivoluzione in dirigenza Rivelazione

Novità in casa Juventus: il rinnovo di Federico Gatti potrebbe segnare una svolta cruciale nel futuro della squadra. Con la recente rivoluzione dirigenziale, il difensore bianconero si trova al centro di un'attenzione crescente. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Gatti diventerà un pilastro nella nuova era dei bianconeri. Un'opportunità imperdibile per i tifosi di seguire l'evoluzione di questa storica società!

Gatti Juventus, importanti novità sul rinnovo: cosa filtra sul futuro del difensore bianconero. Le ultime sul centrale. Il calciomercato Juve è già in fermento, anche sul fronte rinnovo. Nicolò Schira, su X, ha fornito importanti aggiornamenti sui bianconeri ed in particolare su Federico Gatti. GATTI JUVENTUS – « Il prolungamento del contratto di Federico Gatti (sigillato ma non firmato con Giuntoli) è ancora sul tavolo con Comolli. È previsto un incontro dopo le partite della Nazionale italiana per concludere l'affare. La Juve era in trattative avanzate per prolungare i contratti anche di Savona e McKennie.

Juventus-Gatti, tutto pronto per il rinnovo: ecco quando arriverà l'annuncio | ESCLUSIVO

Juventusgatti è tutto pronto per il rinnovo di Federico Gatti: l'annuncio ufficiale è imminente. Dopo una stagione complicata tra infortuni e cambi di allenatore, i bianconeri confermano la fiducia nel difensore, con l’accordo ormai definito.

