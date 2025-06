Gasperini ufficiale l’addio con l’Atalanta | l’ex obiettivo della Juve salutato con questo comunicato Adesso lo aspetta la Roma

Gian Piero Gasperini saluta l'Atalanta e si prepara a una nuova avventura alla Roma, chiudendo un capitolo importante nel calcio italiano. Dopo anni di successi con i nerazzurri, il tecnico rappresenta un esempio di come le scelte strategiche possano cambiare le sorti di una squadra. Il suo passaggio potrebbe innescare un effetto domino nel campionato, rendendo la corsa per il titolo ancora più avvincente. Che ne sarà della Juve?

Gasperini, ufficiale l’addio con l’Atalanta: l’ex obiettivo per la panchina della Juve verso la Roma. Gasperini non è più l’allenatore dell’Atalanta. Tramite un comunicato ufficiale, il club bergamasco ha salutato ufficialmente il tecnico che era stato accostato alla Juve prima del passaggio definitivo alla Roma. COMUNICATO – «Carissimo Mister, la nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Nove anni eccezionali e intensi nei quali abbiamo raggiunto risultati straordinari in Italia e in Europa. Una pagina, anzi un grandissimo capitolo che rimarrà indelebile nella storia dell’Atalanta, così come il rapporto di affetto (profondo) e di stima (sincera) che ci ha legato e che ci legherà ancora, a prescindere dal fatto che le rispettive strade professionali ora si dividano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini, ufficiale l’addio con l’Atalanta: l’ex obiettivo della Juve salutato con questo comunicato. Adesso lo aspetta la Roma

Leggi anche Gasperini, ufficiale l’addio all’Atalanta: “Decisione mia, ho bisogno di nuovi stimoli” - Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta, cercando nuovi stimoli sulla panchina della Roma. La sua scelta non è solo un cambio di squadra, ma un segnale di come il mondo del calcio stia evolvendo: allenatori e giocatori cercano costantemente sfide fresche.

