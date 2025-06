Gasperini lascia l' Atalanta | nuova sfida alla Roma dopo il trionfo in Europa League

Gasperini lascia l'Atalanta dopo un'era straordinaria, pronta a intraprendere una nuova avventura alla Roma, fresca di trionfo in Europa League. In 3.300 giorni ha scritto pagine indimenticabili nella storia della Dea, portando la squadra a vette mai toccate prima. Questo passaggio segnala un trend sempre più vivo nel calcio: allenatori che cambiano scenario per nuove sfide, in un gioco in continua evoluzione. Riuscirà Gasperini a replicare i suoi successi nella capitale?

È finita l’era Gasperini a Bergamo, dopo 3.300 giorni e 439 partite con 786 punti conquistati, dopo record difficilmente eguagliabili (tra cui i 78 punti nel 2020 e 2021) e quel trofeo che lo legherà per sempre all’ Atalanta e alla sua storia: l’ Europa League vinta a Dublino il 22 maggio 2024. Era cominciata nell’agosto 2016 con una vittoria per 3-0 in un turno di Coppa Italia contro la Cremonese, è finita domenica sera con l’indolore sconfitta casalinga per 2-3 contro il Parma. "Per tutto c’è un inizio e una fine", aveva anticipato Gasp il 22 febbraio, quando, come un fulmine a ciel sereno, aveva ipotizzato per la prima volta la possibilità di terminare la sua avventura in nerazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gasperini lascia l'Atalanta: nuova sfida alla Roma dopo il trionfo in Europa League

Argomenti simili trattati di recente

Atalanta e Gasperini: verso un futuro insieme dopo la conquista della Champions

Dopo la storica conquista della Champions League, l'Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Lascia Atalanta Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gasperini, la lettera ai tifosi: “Addio Atalanta, ho bisogno di nuovi stimoli”; Gasperini lascia l’Atalanta e va a Roma (dopo aver rifiutato la Juventus); Atalanta, Gasperini saluta con una lettera: Bisogno di nuovi stimoli; Terremoto Atalanta, Gasperini dice addio: i tre possibili sostituti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gasperini lascia l'Atalanta: nuova sfida alla Roma dopo il trionfo in Europa League

Come scrive sport.quotidiano.net: Gasperini chiude l'era all'Atalanta dopo 3.300 giorni e 439 partite. Ora punta a riportare la Roma in Champions League.

Gasperini scrive ai tifosi dell'Atalanta: "Lascio per decisione mia, ho bisogno di nuovi stimoli"

Si legge su msn.com: Gian Piero Gasperini lascia l'Atalanta per iniziare una nuova esperienza alla guida della Roma. Il tecnico ha salutato i suoi, ormai ex tifosi, con una lettera a cuore aperto in cui ha ripercorso quan ...

Gasperini lascia l’Atalanta: "Scelgo una nuova sfida". Intanto la Roma lavora a Saelemaekers e Svilar

informazione.it scrive: Gian Piero Gasperini ha deciso di chiudere un ciclo durato nove anni, durante i quali ha trasformato l’Atalanta da squadra di metà classifica a protagonista europea. In una lettera pubblicata dall’ Ec ...