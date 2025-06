Gasperini alla Roma il riscatto di un generale | gli obiettivi prefissati con il club

Gian Piero Gasperini, pronto a guidare la Roma, è il simbolo di un riscatto straordinario. Dalla crisi all’Atalanta alla conquista di trofei, la sua storia insegna che ogni difficoltà può trasformarsi in una grande opportunità. Il suo ufficio è un monumento alla resilienza, un messaggio potente in un calcio dove la pressione cresce. La Roma, con Gasperini, punta a scrivere un nuovo capitolo: sarà l’anno della svolta?

Come scrive il Corriere dello Sport, nel suo ufficio, Gian Piero Gasperini conserva ancora i giornali dell’autunno 2016. Titoli e articoli che raccontavano di una crisi e di un possibile esonero dall’Atalanta, appena poche settimane dopo il suo arrivo. Una collezione che oggi custodisce con orgoglio: senza quel passaggio stretto, senza quella tempesta superata con ostinazione e lavoro, non ci sarebbe mai stata l’epopea di Bergamo. E nemmeno il suo approdo alla Roma. Fino ai 45 anni si vedeva maestro di calcio per i settori giovanili, non allenatore da copertina europea. Poi qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini alla Roma, il riscatto di un generale: gli obiettivi prefissati con il club

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

