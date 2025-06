Garlasco svolta nelle indagini | altri coinvolti nel prelievo del dna! Cosa cercano i pm

Il mistero dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si infittisce. I PM hanno deciso di ampliare le indagini con nuovi prelievi di DNA, un passo che potrebbe rivelarsi cruciale in un caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso dal 2007. Questo sviluppo segna un interessante trend nell'approccio investigativo, dove la scienza gioca un ruolo sempre più determinante per risolvere crimini irrisolti. Cosa ci riserverà il prossimo capitolo?

Il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a suscitare attenzione e sviluppi significativi. Recentemente, le autorità hanno deciso di ampliare il numero di persone da sottoporre a prelievo del DNA, nel tentativo di fare luce su nuovi elementi emersi durante le indagini. Leggi anche: Caso Garlasco, colpo di scena: spunta un “altro” di Chiara Poggi. Chi è? Ampliamento delle analisi genetiche. La Procura di Pavia ha disposto un’estensione delle analisi genetiche, includendo non solo Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, ma anche altri individui che frequentavano abitualmente l’abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, svolta nelle indagini: altri coinvolti nel prelievo del dna! Cosa cercano i pm

Leggi anche Garlasco, trovati nel canale una mazzetta, un’ascia e un attizzatoio. Prelievo di Dna per le Cappa - A Garlasco, gli inquirenti hanno recuperato nel canale una mazzetta, un'ascia e un attizzatoio, oggetti chiave in un'indagine in corso.

