Garlasco si allunga la lista di persone a cui sarà prelevato il Dna Chiara Poggi e le ricerche sul Santuario della Bozzola

A Garlasco si riaccendono le speranze di verità con l'allungamento della lista per il prelievo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi. Questa nuova fase dell'indagine, che coinvolge parenti e amici, si inserisce in un trend di maggiore attenzione verso la giustizia e la risoluzione dei cold case in Italia. Un fatto interessante? La scienza forense continua a dimostrarsi fondamentale nel portare alla luce segreti sepolti nel tempo. Resta sintonizzato!

Le cugine di Chiara Poggi, Stefania e Paola Cappa. Gli amici di Marco Poggi. Gli investigatori che entrarono per primi nella casa di Garlasco, il medico legale. Ma non solo. Si allungherà la lista di persone a cui sarà prelevato il dna nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio della ragazza di 26 anni, trovata morta a casa sua il 13 agosto 2007. La decisione è della giudice Daniela Garlaschelli che ha dato la possibilità di ampliare la rosa a tutte le parti. Avvocati e consulenti stanno quindi valutando se richiedere il prelievo – che avverrà in una clinica di Milano – anche per altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, si allunga la lista di persone a cui sarà prelevato il Dna. Chiara Poggi e le ricerche sul Santuario della Bozzola

Leggi anche Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

