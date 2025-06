Garlasco nuovi prelievi di dna | contro chi si muove la Procura

Nuovi sviluppi nella tragica vicenda di Chiara Poggi: la procura di Pavia ordina ulteriori prelievi di DNA. Questi test coinvolgeranno non solo familiari e amici, ma anche figure legate alle indagini iniziali. Un passo decisivo che riflette una crescente attenzione verso la giustizia e la verità, in un'epoca in cui i cold case stanno riacquistando centralità nelle cronache italiane. Riuscirà questo nuovo approccio a svelare il mistero irrisolto?

Si allungher√† la lista di persone a cui sar√† prelevato il dna nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di¬†Garlasco¬†il 13 agosto 2007. Non solo le cugine di Chiara Poggi, Stefania e Paola Cappa, gli amici di Marco Poggi, il medico legale, gli investigatori che intervennero nella casa di¬†Garlasco¬†dove la ragazza fu uccisa il 13 agosto 2007 e ancora Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, gli amici di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso per cui √® stato condannato l'allora fidanzato Alberto Stasi, l'amico di Stasi e di Chiara Marco Panzarasa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "nuovi prelievi di dna": contro chi si muove la Procura

Leggi anche Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio sarà interrogato in Procura martedì - Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, sarà interrogato dalla Procura martedì 20 maggio nell'ambito delle indagini per l'omicidio della giovane, avvenuto nell'agosto 2007.

