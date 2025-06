Garlasco l' ex capo dei Ris | come andrà a finire l' indagine su Sempio

Il caso di Garlasco continua a tenere banco, con l’ex capo dei RIS che suggerisce un'archiviazione per Andrea Sempio. In un momento in cui la verità su crimini irrisolti sembra sfuggente, le parole del generale Giampietro Lago pongono interrogativi sul nostro sistema investigativo. Riusciremo mai a fare chiarezza su questi misteri? La cronaca nera continua a essere un terreno fertile per il dibattito pubblico.

Archiviazione per Andrea Sempio: è questo secondo il generale Giampietro Lago, a capo del Ris di Parma dal 2010 al 2015, il possibile e futuro scenario delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Nessuna nuova traccia, nessuno stravolgimento di ciò che già sappiamo. Al centro delle indagini di numerosi casi di cronaca nera come quelli di Yara Gambirasio, la strage di Nassiriya, l'omicidio di Giulia Cecchettin e in prima persona coinvolto nel processo a carico di Alberto Stasi, il generale è stato raggiunto da Fanpage e ha rilasciato un commento che lascia poco spazio a dubbi. Ha prima però commentato la riapertura delle indagini dal suo punto di vista: “Crea disagio, quasi spavento l'ipotesi che ci sia un condannato che in realtà è innocente – spiega – Se la difesa di Alberto Stasi è riuscita a porre all'attenzione nuove informazioni che prima non c'erano, è corretto, auspicabile e da parte delle istituzioni doveroso che si approfondisca”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, l'ex capo dei Ris: come andrà a finire l'indagine su Sempio

Garlasco, l'ex capo del Ris smonta le accuse a Sempio: "Impronta 33? Non c'è sangue. Le nuove tecnologie d'analisi? Photoshop"

L'ex capo del RIS smonta le accuse a Sempio nel caso di Garlasco, evidenziando che l'impronta 33 trovata sul luogo del delitto non indica sangue né prove determinanti, grazie alle nuove tecnologie di analisi digitale come Photoshop.

