Garlasco l' assassino aveva una complice? L' impronta di una scarpa col tacco sul corpo di Chiara Poggi

È un caso che continua a far discutere, quello di Chiara Poggi, e ora emergono nuovi dettagli inquietanti. L’impronta di una scarpa con tacco sul suo corpo potrebbe suggerire la presenza di una complice nell’oscuro delitto. Questo rientra in un trend più ampio di riesame di casi irrisolti, dove la tecnologia e le nuove tecniche investigative potrebbero finalmente fare luce su verità scomode. Un mistero che continua a intrecciare vite e destini.

L'assassino di Chiara Poggi aveva una complice? A rileggere la relazione sull?autopsia sul corpo della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 ci sono dettagli a cui sembra non. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, l'assassino aveva una complice? L'impronta di una scarpa col tacco sul corpo di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, i dubbi del testimone a Le Iene su Stefania Cappa: "Nel panico, aveva un borsone pesante"

Le Iene rompono il silenzio sul delitto di Garlasco, portando alla luce il racconto di un testimone: nel momento dell’omicidio, Stefania Cappa appariva in preda al panico, con un borsone pesante.

C’era una coppia di assassini a Garlasco? Il peso del corpo di Chiara, le gocce di sangue e l’impronta 10 sulla porta: la pista che cambia la storia; Garlasco, nuove ombre sull’omicidio di Chiara Poggi: l'impronta femminile mai analizzata e il santuario della Madonna della Bozzola; Garlasco, Sempio e l'ossessione per Stasi e le domande di Napoleone sui video intimi con Chiara Poggi. E ora vacilla l'alibi; Garlasco, sul corpo di Chiara la lesione provocata da una scarpa col tacco: il mistero della donna complice. “Voleva infierire?”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, sul corpo di Chiara Poggi la lesione provocata da una scarpa col tacco: la pista della donna complice nel delitto. “Voleva infierire?”

Da informazione.it: Garlasco (Pavia) – Il segno di una scarpa sul corpo di Chiara Poggi. Punta o tacco. Dalla lettura delle 51 pagine della relazione sull’autopsia sul corpo della ventiseienne, eseguita dal medico legale ...

Sulla gamba di Chiara Poggi una ferita da una scarpa col tacco, perché non era quella di Stasi: l’ipotesi di una donna con l’assassino a Garlasco

Riporta msn.com: Nella villetta di via Pascoli a Garlasco quell'agosto 2007 non era stata ritrovata solo l'impronta della scarpa numero 42, già attribuita ad Alberto Stasi. Com'è stata uccisa Chiara Poggi e che cosa e ...

Garlasco, sul corpo di Chiara la lesione provocata da una scarpa col tacco: il mistero della donna sulla scena del delitto. “Voleva infierire?”

Da msn.com: Nell’autopsia il segno di una scarpa (non le Frau taglia 42 “attribuite” a Stasi) sulla coscia: “Calpestamento violento dal tacco o dalla punta”. Chiara Poggi forse presa a pugni prima dei colpi morta ...