Garlasco la difesa Andrea Sempio non chiederà altri prelievi del dna | qual è la pista alternativa che escluderebbe la colpevolezza di Alberto Stasi

La decisione della difesa di Andrea Sempio di non richiedere ulteriori prelievi di DNA segna un momento cruciale nel caso del delitto di Chiara Poggi. Mentre si esplorano piste alternative, emerge un interrogativo: quale scenari inediti potrebbero svelarsi? La questione non riguarda solo la giustizia, ma tocca le corde profonde della verità e della memoria collettiva. Questo caso riaccende l'interesse su come la scienza possa influenzare la percezione della colpevolezza.

La difesa di Andrea Sempio non chiederà di allargare la rosa delle persone che saranno sottoposte ai nuovi esami del Dna nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Ma. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, la difesa Andrea Sempio non chiederà altri prelievi del dna: qual è «la pista alternativa che escluderebbe la colpevolezza di Alberto Stasi»

Leggi anche La (sacrosanta) presa di posizione del cinema italiano in difesa della cultura: intervista ad Andrea Segre - Il cinema italiano si schiera con forza a difesa della cultura. Andrea Segre, regista di “Berlinguer”, è uno dei promotori di una lettera indirizzata al Ministro Giuli, sottoscritta da artisti e professionisti del settore.

Approfondimenti da altre fonti

Delitto Garlasco, è scontro tra accusa e difesa di Sempio sull'impronta 33; Delitto Garlasco, ex procuratore di Pavia: Sempio? Prova scientifica era inservibile; Garlasco, la difesa di Alberto Stasi: C'è sangue nell'impronta di Sempio; Garlasco, difesa di Stasi: Sull'impronta di Sempio forse traccia biologica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, la difesa di Sempio non chiederà altri prelievi del Dna

Riporta ansa.it: Un teste: 'C'è un legame fra l'omicidio di Chiara Poggi e l'inchiesta sul Santuario'L’avvocato Angela Taccia (ANSA) ...

Legale Sempio, indagini difensive? Già le 'offensive' sono nulla

Scrive msn.com: L'avvocato Massimo Lovati, che difende Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 risponde con una battuta su che cosa la difesa sia facendo in vis ...

Delitto Garlasco, l’amica di Andrea Sempio: “L’impronta potrebbe essere sua, ma è innocente”

fanpage.it scrive: Una nuova testimone difende Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: "L’impronta potrebbe essere sua, ma mi ha detto di essere ...