Garlasco i due cellulari di Chiara Poggi e la mail all' amica | I miei intrallazzi? Con quello al telefono bene con l?altro meno

La riapertura del caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, riaccende l'attenzione su un delitto che ha segnato la cronaca italiana. I due cellulari della vittima e le sue comunicazioni rivelano dettagli inquietanti, suggerendo intrighi inaspettati. Questo caso non è solo una questione di giustizia, ma anche un riflesso del crescente interesse per la verità in un'epoca di notizie distorte. Riuscirà la verità a emergere finalmente

La riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007 e per cui è stato condannato in via definitiva il fidanzato.

