Garlasco ecco come andrà a finire secondo l’ex capo del Ris | L’ipotesi più probabile

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna al centro dell'attenzione: l'ex capo del RIS, Giampietro Lago, ha rivelato le sue supposizioni su come potrebbe concludersi. La riapertura delle indagini non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un crescente interesse della società nei confronti della giustizia e della verità. Scopriremo finalmente le ombre che avvolgono questa storia?

Il caso dell' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a suscitare dibattiti e riflessioni, specialmente dopo la recente riapertura delle indagini che coinvolgono Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Il generale Giampietro Lago, ex comandante del RIS di Parma, ha espresso la sua opinione in merito in un'intervista rilasciata a Fanpage. La riapertura del caso Garlasco. A distanza di diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, il caso ha conosciuto un'improvvisa riapertura.