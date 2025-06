Garlasco dai verbali nuove indiscrezioni sulle gemelle Cappa

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, le nuove indiscrezioni dai verbali sulle gemelle Cappa riaccendono i riflettori su un caso che ha scosso l’Italia. In un clima di crescente interesse per i cold case, la ricerca della verità si fa sempre più cruciale. Che ruoli hanno avuto davvero le gemelle in questa tragica vicenda? Un interrogativo che continua a suscitare emozioni e interrogativi. La giustizia è davvero a un passo?

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, la verità su quanto accadde nella villetta di Garlasco quella mattina del 13 agosto 2007 resta avvolta in una nebbia fitta di dubbi, reticenze e piste mai battute fino in fondo. La giovane, 26 anni appena compiuti, fu trovata senza vita sul pianerottolo della casa di famiglia: un omicidio efferato che ha segnato l’Italia intera e che, nonostante un colpevole condannato in via definitiva, continua ad alimentare interrogativi. La giustizia ha inchiodato Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, ma col tempo nuovi elementi hanno riacceso l’attenzione degli inquirenti e dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Dopo 17 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

