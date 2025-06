Garlasco come andrà a finire secondo l’ex capo del Ris | L’ipotesi più probabile

Il mistero di Garlasco riaccende l'interesse pubblico, sedici anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. L'ex capo del RIS, Giampietro Lago, offre nuove prospettive e un'ipotesi intrigante sul caso. La recente scoperta del DNA di Andrea Sempio rimette in discussione certezze consolidate. Questo episodio non è solo un giallo da risolvere, ma riflette un’ossessione collettiva per la verità che continua a coinvolgere l'Italia intera. Potrebbe questa essere

Il mistero di Garlasco continua a far discutere. A distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso riemerge grazie alla riapertura delle indagini. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è di nuovo sotto i riflettori a causa di nuove analisi genetiche che riportano il suo DNA in scena. Ma cosa pensa Giampietro Lago, ex capo del RIS di Parma, di questa situazione intricata? Nuove indagini e vecchie domande. Giampietro Lago ha dichiarato in un’intervista a Fanpage che, nonostante le nuove prove siano sempre benvenute, l’ipotesi più probabile resta l’archiviazione per Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, come andrà a finire secondo l’ex capo del Ris: “L’ipotesi più probabile”

Caso Garlasco, Nordio: «Comunque vada andrà a finire male»

Nel controverso caso di Garlasco, che ruota attorno all'omicidio di Chiara Poggi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

