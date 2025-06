Gare remiere | Coppa Risi' atori Borgo favorito alla partenza | la maratona del mare in diretta

Oggi, 1 giugno, le acque della Meloria saranno teatro della 46esima edizione della Coppa Risi'atori – Tito Neri, il primo appuntamento di un trittico che promette emozioni per gli appassionati di sport acquatici. Grande attesa per il favorito che si prepara a sfidare le onde e la storia! Scopriremo se riuscirà a confermare le aspettative di una stagione remiera che si preannuncia avvincente. Non perdere la diretta della maratona del mare!

Tutto pronto per la 46esima edizione della Coppa Risi'atori - Tito Neri, la prima del trittico di grandi classiche che completeranno la stagione remiera, in programma alle 18.30 di oggi, domenica 1 giugno. Grande favorito sulla linea della partenza nello specchio d'acqua antistante alla Meloria è.

