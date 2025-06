Gara di nuoto dei bambini scoppia la rissa fra le mamme | morsi e tirate di capelli

Incredibile ma vero! Durante una gara di nuoto per bambini a Bordighera, le mamme hanno messo in scena una rissa degna di un film d'azione: morsi e tirate di capelli hanno preso il sopravvento. Questo episodio svela una verità inquietante: la pressione sociale e la competizione non risparmiano nemmeno i più piccoli. Un momento che ci invita a riflettere sul vero significato dello sport e del sostegno tra famiglie. Cosa sta accadendo ai valori fondamentali?

Scene incredibili alla gara di nuoto che si è tenuta al palazzetto dello sport di Bordighera: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gara di nuoto dei bambini, scoppia la rissa fra le mamme: morsi e tirate di capelli

