Gabriele Ferrari il Tom Ponzi di Segrate in pensione dopo 43 anni spesi in Municipio | Io meglio di Google Maps conosco ogni angolo della città

Dopo 43 anni di servizio al Comune, Gabriele Ferrari, il "Tom Ponzi" di Segrate, va in pensione. Con il suo addio, si chiude un capitolo che ha visto l’evoluzione della città e delle sue sfide. Un simbolo di dedizione, che conosce ogni angolo come Google Maps, ci ricorda l'importanza di chi lavora dietro le quinte. In un'epoca in cui il cambiamento è costante, storie come la sua ci ispirano a valorizzare il passato

Segrate (Milano), 1 giugno 2025 – Con un misto di soddisfazione e nostalgia, il “Tom Ponzi“ di Segrate ha timbrato l’ultimo cartellino alle 13.30 di venerdì 30 maggio. È scattata la meritata pensione per Gabriele Ferrari, 63 anni, 43 dei quali trascorsi come dipendente del Comune. Una lunga militanza tra le fila della pubblica amministrazione - prima come manutentore, poi come messo - che lo ha portato a perlustrare ogni angolo della città, consegnando notifiche e documenti “anche chi non voleva farsi trovare”, ironizza il neo pensionato. Che ora si godrà qualche mese di pausa, ma a settembre sarà di nuovo operativo con alcune attività di volontariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gabriele Ferrari, il “Tom Ponzi” di Segrate in pensione dopo 43 anni spesi in Municipio: “Io meglio di Google Maps, conosco ogni angolo della città”

