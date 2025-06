Futura mamma sta per partorire ma è bloccata nel traffico la polizia la scorta in ospedale

traffico! Un episodio che dimostra l'umanità e la prontezza delle forze dell'ordine, sempre pronte a rispondere a emergenze inaspettate. In un periodo in cui si parla tanto di mobilità sostenibile e congestionamento urbano, questa storia ci ricorda che a volte, la vita trova modi sorprendenti per farsi strada. La cicogna, dunque, ha trovato il suo “cammino” grazie alla polizia! Un gesto che scalda il cuore e fa riflettere sull'importanza del supporto comunitario nei moment

Nessun incidente stradale o infortunio, per gli agenti della polizia locale di Pioltello l'emergenza da gestire era un'altra. E aveva a che fare con la cicogna. Sono stati gli operatori del comando di polizia locale nei giorni scorsi a scortare in ospedale una donna in travaglio, bloccata nel traffico.

Futura mamma sta per partorire ma è bloccata nel traffico, la polizia la scorta in ospedale

Riporta milanotoday.it: Missione cicogna: nei giorni scorsi una futura mamma è rimasta intrappolata nel traffico sulla Cassanese. A scortare la coppia in ospedale sono stati gli agenti della polizia locale ...

