Futani festeggia i 102 anni di Zia Nicolina | gli auguri del Comune

Oggi Futani è in festa per il sorprendente traguardo di Zia Nicolina, che spegne 102 candeline! Un evento che non celebra solo un compleanno, ma rappresenta l’essenza della resilienza e della forza interiore. In un mondo dove la longevità è sempre più rara, la storia di Nicolina ci ricorda l’importanza di vivere con passione e dedizione. Un'ispirazione per tutti noi, un invito a valorizzare ogni istante della nostra vita.

Grande festa, oggi,nel piccolo comune di Futani, dove Zia Nicolina ha festeggiato i suoi 102 anni. "Un traguardo che - è il messaggio sulla pagina del Comune - riflette lo spirito, la forza d'animo, il tanto impegno prufuso da Nicolina in un percorso di vita resiliente, da riferimento costante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Futani festeggia i 102 anni di Zia Nicolina: gli auguri del Comune

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Futani, zia Nicolina compie 102 anni: gli auguri del sindaco e dell’amministrazione

Si legge su msn.com: Una giornata speciale per la comunità, che festeggia con affetto i 102 anni della signora Nicolina, figura storica e amatissima del paese. Un ...

Futani in festa per i 102 anni di Zia Nicolina

Secondo infocilento.it: Cilento terra di centenari. È in festa la comunità di Futani che oggi ha celebrato un traguardo di straordinaria importanza: il 102° compleanno di Nicolina, affettuosamente conosciuta da tutti come ...