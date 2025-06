Furto alla mensa dei poveri | spariti soldi vino e scorte di cibo

Un altro triste episodio di micro-criminalità scuote Modena: la mensa Ghirlandina, un punto di riferimento per i più bisognosi, è stata saccheggiata. Spariti soldi, vino e scorte di cibo. Questo fatto non è solo un reato, ma un campanello d'allarme per la nostra società, che deve rivedere la sua attenzione verso chi vive in difficoltà. La solidarietà e il sostegno sono più che mai necessari in un contesto dove il degrado può colpire anche i luoghi di aiuto

Modena, 1 giugno 2025 – Già lo scorso anno avevano chiesto un presidio maggiore nell’ area della mensa visti i diversi episodi di micro-criminalità e degrado avvenuti all’interno e all’esterno della struttura. Ora la mensa Ghirlandina è stata nuovamente presa di mira da qualche malvivente che, nella notte, si è introdotto all’interno saccheggiando il più possibile e portandosi via i soldi del fondo cassa, circa trecento euro. “Se ci avessero chiesto aiuto, noi li avremmo aiutati” sottolinea Filippo Morandi, presidente della associazione Auxilium, che gestisce in centro a Modena la mensa Ghirlandina e fratello minore dell’arcivescovo della Diocesi di Reggio Emilia, Giacomo Morandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto alla mensa dei poveri: spariti soldi, vino e scorte di cibo

