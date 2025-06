Furti a raffica nei supermercati Tre persone arrestate dall’Arma

Furti nei supermercati: un fenomeno sempre più preoccupante! A Ficulle, tre ladri sono stati arrestati per aver rubato cosmetici. Il colpo ha messo in luce non solo l’aumento della criminalità, ma anche l’attenzione crescente delle forze dell'ordine. In un contesto di crisi economica e di maggiore vulnerabilità, è fondamentale riflettere su come la sicurezza e il rispetto delle regole siano essenziali per il benessere collettivo. Non sottovalutiamo mai l’importanza della legalità

Ladri in manette a Ficulle per furto di cosmetici. I carabinieri della stazione insieme ai colleghi di Montegabbione hanno fatto scattare le manette di polsi di cittadini rumeni, due donne ed un uomo, di età compresa tra 20 e 29 anni, residenti a Napoli e gravati da precedenti, per furto aggravato in concorso. A seguito della segnalazione giunta alla centrale operativa della compagnia di Orvieto a proposito di un furto di generi alimentari e cosmetici messo a segno in un supermercato di Ficulle, una pattuglia ha raggiunto il luogo ed ha intercettato un'autovettura sulla quale tre persone erano intente a caricare delle buste della spesa.

Anziani rapinati in casa, furti di auto e tentata estorsione: operazione dei carabinieri, sei in manette

I carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno arrestato sette sospetti a Brindisi, accusati di gravi reati, tra cui tentata rapina ai danni di anziani, furto di auto, tentata estorsione e detenzione di armi clandestine.

