Furibonda rissa in centro a Cesena | adolescente finisce all’ospedale

Una rissa tra adolescenti nel cuore di Cesena scuote la notte: un ragazzo finisce in ospedale dopo una violenta scazzottata. Questo episodio, purtroppo, non è isolato; riflette un trend di crescente tensione tra i giovani, alimentato dalla frustrazione e dalla mancanza di spazi di aggregazione. È fondamentale fermarsi e riflettere: cosa possiamo fare per creare un ambiente più sicuro e positivo per le nuove generazioni?

Cesena, 1 giugno 2025 – Una furibonda lite è scoppiata nella notte tra sabato e domenica scorsa in pieno centro storico, all’imbocco tra piazza Amendola e via Caporali con un gruppo di adolescenti minorenni coinvolti. Si è trattata di una rissa vera e propria con scazzotata violenta: un ragazzino ha avuto la peggio ed è stato ricoverato in ospedale dopo che è stata chiamata l’ambulanza del Pronto Soccorso. Alcuni dei locali di pazza Amendola erano ancora aperti e c’è chi è intervenuto per vedere costa stava accadendo. “Abbiamo sentito il parapiglia – afferma la dipendente di un locale – e mi sono recata sul posto a vedere che cosa si stava verificando e a prestare soccorso a chi era stato pestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furibonda rissa in centro a Cesena: adolescente finisce all’ospedale

🔗Cosa riportano altre fonti

