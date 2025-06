Furia Wolff | Verstappen inaccettabile Si è comportato come un tassista

Il team principal della Mercedes commenta l'episodio che ha coinvolto Max e Russell sul finale di gara a Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furia Wolff: "Verstappen inaccettabile. Si è comportato come un tassista"

Su questo argomento da altre fonti

Toto Wolff al veleno contro Verstappen: "Peggio dei tassisti di Roma o Napoli"

corrieredellosport.it scrive: “Questa è road rage, Verstappen si è comportato come i peggiori tassisti di Roma o Napoli". Toto Wolff, Team Principal della Mercedes è durissimo con Max Verstappen, che nel corso del Gran Premio di B ...

Toto Wolff lapidario su Verstappen: “Guida come si fa in centro a Roma o Napoli, senza regole”

Lo riporta fanpage.it: Toto Wolff ha commentato in TV il contatto tra Russell e Verstappen. Per il pilota campione del mondo, il team principal Mercedes non ha avuto belle parole e per l’aggressività lo ha paragonato a chi ...

“Verstappen si comporta come un tassista a Roma o a Napoli”. Toto Wolff della Mercedes lo attacca

Secondo msn.com: A Barcellona il manager del team tedesco commenta così il contatto con Russell dell’olandese, che è stato penalizzato di 10 secondi ...