La scorsa notte, un incendio doloso ha colpito il portone dell’istituto agrario Stanga, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza delle scuole. I vigili del fuoco di Crema, pronti come sempre, sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme. Questo atto vandalico mette in luce un trend preoccupante: la crescente tensione sociale nella nostra comunità. Cosa spinge qualcuno a colpire un simbolo educativo? Restiamo vigili e uniti per il bene comune.

Corsa dei vigili del fuoco la scorsa notte poco dopo le 3.30 per un principio d’incendio che ha interessato il portone dell’ istituto agrario Stanga, in via Battaglio, una ventina metri dalla basilica di S. Maria. I pompieri di Crema hanno spento in pochi minuti l’incendio e hanno poi constatato che le fiamme erano state appiccate intenzionalmente. Qualcuno ha accumulato una quantità di carta alla base dell’ingresso dell’istituto, appiccando poi il fuoco con l’intento di mandare in fumo il portone in legno. Provvidenziale l’allarme lanciato da un residente in zona che ha fatto intervenire i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuoco appiccato al portone dell’Agrario

