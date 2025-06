Fuggono dai carabinieri e travolgono marito e moglie | tragedia in Italia spaventoso

Una fuga disperata dai carabinieri si è trasformata in un dramma a San Matteo della Decima, dove un'auto ha travolto una coppia innocente. Questo tragico episodio ci ricorda quanto sia crescente il problema della sicurezza stradale e dei comportamenti irresponsabili al volante. Un punto di riflessione: fino a dove può spingersi la paura di un controllo? La vita di molti è in gioco e urge un cambiamento culturale nelle abitudini alla guida.

Una folle corsa per sfuggire a un controllo dei carabinieri si è trasformata in una tragedia nella notte tra sabato e domenica a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese. Intorno alle 4 del mattino, una BMW con a bordo tre giovani ha forzato un posto di blocco e si è schiantata contro un’auto condotta da una donna di 51 anni, che viaggiava con il marito. L’impatto è stato devastante. Il marito, 56 anni, è morto sul colpo. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fuggono dai carabinieri e travolgono marito e moglie: tragedia in Italia, spaventoso

