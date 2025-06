fuggono dai carabinieri e si scontrano con un altra auto morto il conducente

Un inseguimento che si è tragicamente concluso: tre giovani in fuga dai carabinieri si sono scontrati con un'altra auto, causando la morte del conducente e ferendo gravemente la moglie. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi più incisivi contro la guida spericolata. Quanto vale davvero una vita? Una domanda che ci interroga e che merita una riflessione profonda in un'epoca di crisi e vulnerabilità.

Un auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie. L 'uomo è morto mentre la donna è rimasta ferita ed è ricoverata in prognosi riservata. È accaduto la scorsa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. I tre che erano a bordo dell'auto che non si è fermata al controllo, tutti magrebini, sono scappati ma 2 sono stati fermati poco dopo mentre il terzo, un 22enne che era alla guida, è stato bloccato a casa e fermato per omicidio stradale.