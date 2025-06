Fuggono dai carabinieri e si schiantano su un' altra auto | perde la vita il 56enne Bruno Ansaloni E' accaduto nel Bolognese

Un inseguimento che si trasforma in tragedia: un'auto in fuga dai carabinieri ha provocato la morte di Bruno Ansaloni, imprenditore agricolo noto nella sua comunità. Questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia fondamentale il rispetto delle norme e la sicurezza stradale. In un’epoca in cui la velocità e l’improvvisazione dominano le strade, è cruciale riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. Ogni vita conta.

Dopo una folle corsa, a bordo di una Bmw, per sfuggire a un controllo dei carabinieri, la loro auto si è schiantata contro quella guidata da una donna di 51 anni con affianco il marito, Bruno Ansaloni di 56 anni, che è morto. L'uomo era un imprenditore agricolo molto conosciuto di Sant'Agata Bolognese (Bologna). La tragedia è avvenuta intorno alle 2 di notte, a San Matteo della Decima, frazione.

