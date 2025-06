Fugge dall’ospedale e scompare | trovata dopo un giorno di ricerche

Una fuga inaspettata dall'ospedale 'Sol et Salus' di Rimini ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità. Dopo un giorno di ricerche, la donna è stata ritrovata sana e salva, ma la vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e il benessere delle strutture sanitarie. In un'epoca in cui si parla tanto di salute mentale e assistenza, questo caso mette in luce quanto sia cruciale garantire un ambiente protetto e accogliente per tutti.

Rimini, 1 giugno 2025 – È stata una giornata di grande paura e apprensione quella vissuta oggi dai parenti e, soprattutto, da un’ospite della clinica ‘Sol et Salus’ di Torre Pedrera. Proprio dall’ospedale privato della zona nord di Rimini la donna era riuscita a scappare intorno alle 19 di sabato sera, facendo perdere le proprie tracce. L’ospite della struttura, che si trovava ricoverata nella clinica di Torre Pedrera a causa di un problema cerebrale, era infatti in stato confusionale ed era poi stata vista allontanarsi in direzione Rimini vestita con una tuta nera, felpa nera e maglietta a maniche corte bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fugge dall’ospedale e scompare: trovata dopo un giorno di ricerche

Leggi anche Rimini, fugge alla vista della Polizia e lancia un pacchetto: dentro c'erano cocaina, eroina e hashish - A Rimini, un uomo è stato arrestato dopo un inseguimento mentre cercava di sfuggire alla polizia. Durante il controllo, ha lanciato un pacchetto contenente cocaina, eroina e hashish.

Se ne parla anche su altri siti

Milazzo, paziente in coma si risveglia e fugge nudo dall’ospedale: ritrovato ore dopo dalla polizia

sicilians.it scrive: ha rimosso autonomamente i tubi collegati ai macchinari salvavita ed è fuggito dal nosocomio in condizioni del tutto precarie. Il ragazzo, indossando soltanto un pannolone, ha attraversato correndo ...

Si risveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale, fermato dalla Polizia a Milazzo

Come scrive msn.com: L'uomo è stato bloccato poco lontano dagli agenti, virale il video delle due passanti che hanno dato l'allarme ...

Prende il figlio dall'ospedale e fugge, arrestato

Secondo ansa.it: prelevato furtivamente mercoledì all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove si trovava ricoverato dalla nascita per problemi cardiaci. L'uomo è stato rintracciato ieri a Milano ed è ...