Fuga dalla Pubblica Amministrazione più 45% di dimissioni

La fuga dalla pubblica amministrazione segna un cambiamento epocale: nel 2023, le dimissioni raggiungono quota 16 mila, superando le 11 mila del 2017. Un chiaro segnale che il "posto fisso" non ha più il fascino di un tempo. Con la riforma delle assunzioni e le opportunità legate al PNRR, il settore pubblico si trova a dover affrontare una crisi di attrattività senza precedenti. Cosa significa per il futuro del lavoro in Italia?

Il posto fisso non attrae più. 16 mila uscite volontarie l’anno contro le 11mila del 2017, a parlarne sono i dati del Rapporto Ifel. Gli anni del turn over tanto atteso sono ormai lontani, la riforma delle assunzioni nel pubblico impiego è operativa dal 2022, i fondi Pnrr hanno richiesto linfa professionale e dunque più immissioni nel mondo del lavoro degli Enti Locali, eppure, l’organico della PA riamane esangue: oggi nei soli municipi italiani lavorano il 27% in meno rispetto ai picchi del 2007. Si svuota la Pubblica Amministrazione, lavorare per lo Stato non conviene ed è in atto la grande fuga dei dipendenti con un vuoto al Sud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

