FringeMi si allarga duecento eventi in dieci giorni

...FringeMI si conferma un palcoscenico di creatività senza confini, con ben 200 eventi distribuiti in dieci giorni. Questo festival ha saputo trasformare la scena culturale milanese, valorizzando talenti emergenti e opere audaci. In un'epoca in cui la ricerca di esperienze autentiche cresce, FringeMI è il perfetto esempio di come l'arte possa unire e sorprendere. Non perdere l'occasione di vivere quest'esplosione di eventi!

Vivace lo è sempre stato. A volte perfino sorprendente. Ma certo quando è nato – una manciata di anni fa – era difficile immaginare che sarebbe presto arrivato a questi numeri. Nel giro di sette edizioni. Mica male insomma la crescita del FringeMI di Bardha Mimòs, partito da NoLo e arrivato in un balzo al resto del mondo (milanese). Tanto che oggi si parla di oltre duecento eventi in dieci giorni, con 13 quartieri coinvolti e altrettanti enti che hanno organizzato il cartellone nei rispettivi territori. Fedele al suo nome, è il teatro indipendente che continua ad animare la rassegna, suddiviso in due programmi: ufficiale ed extra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FringeMi si allarga, duecento eventi in dieci giorni

Cerca Video su questo argomento: Fringemi Allarga Duecento Eventi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano, il FringeMi Festival si "allarga" con i suoi cento eventi

leggo.it scrive: Il Fringe cresce. Promosso da NoLo Fringe a FringeMi Festival, la quarta edizione della rassegna teatrale mantiene salde le radici a Nolo (nord di piazzale Loreto) ma estende i suoi rami in altre ...

Torna il Fringemi festival, oltre 200 eventi in 13 quartieri

Da ansa.it: Torna il Fringemi festival, oltre 200 eventi in 13 quartieri Al via il 30 maggio la rassegna diffusa di spettacoli dal vivo MILANO , 06 maggio 2025, 13:46 ...

Torna il Fringemi festival, oltre 200 eventi in 13 quartieri

Come scrive msn.com: (ANSA) - MILANO, 06 MAG - La città è il palco di Fringemi Festival ... che ospiteranno oltre 200 eventi in spazi diversissimi tra loro, dalle librerie agli appartamenti, dalle piazze ai giardini ...