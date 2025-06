Frenata Ue sui cibi artificiali Giusti gli allarmi italiani per l’impatto in agricoltura

La recente frenata dell'UE sui cibi artificiali è un campanello d'allarme per l'agricoltura italiana, sempre più al centro del dibattito sulla salute e la sostenibilità. Il commissario alla Salute invita a considerare non solo gli aspetti sanitari, ma anche le conseguenze economiche per i nostri agricoltori. È il momento di riflettere sull'importanza di preservare le nostre tradizioni alimentari mentre ci adattiamo a un futuro alimentare sempre più complesso.

Il commissario alla Salute scrive al ministro Francesco Lollobrigida: «Oltre a quello sanitario, bisogna valutare pure le ripercussioni di questi prodotti sull’intero settore. Aiutateci». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Frenata Ue sui cibi artificiali. «Giusti gli allarmi italiani per l’impatto in agricoltura»

